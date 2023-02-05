Ефимов: В 2022 году представители бизнеса в три раза чаще обращались к навигатору мер поддержки

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о некоторых результатах работы Инвестиционного портала Москвы в прошлом году. В частности, речь шла о появившемся на ресурсе в 2020 году навигаторе мер поддержки для предпринимателей города.

«В 2022 году его востребованность бизнесом выросла втрое – им воспользовались свыше 16,5 тысячи раз, в то время как в 2021 году – более 5,2 тысячи», - отметил заммэра.

По его словам, благодаря цифровому сервису инвесторы могут выбрать персонально под себя необходимую помощь. Например, льготы по налогам, субсидии, гранты и многое другое. Преимуществ у навигатора много - удобный поиск видов оказываемой на федеральном уровне и в регионах помощи, ее подбор по конкретным вводным данным, понятный интерфейс.

Как пояснили в Департаменте информационных технологий, для наиболее точной формулировки запроса предприниматель может внести в электронную поисковую форму дополнительно до десяти параметров. В целом в навигаторе представлено примерно 160 действующих мер помощи. Каждую из них можно изучить подробнее с помощью сервиса.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что после отбора системой самых оптимальных для инвестора предложений ему остаётся оформить электронную заявку на необходимую поддержку. Ещё вариант - сервис переключит его на онлайн-платформы других госструктур, оказывающих услугу. Если что-то заинтересовало, тогда пользователю доступна функция сохранения в избранном. При необходимости можно будет позже все посмотреть.

«С момента запуска навигатора предприниматели обратились к нему 22 тысячи раз, - добавил глава ведомства. - Функционал онлайн-сервиса совершенствуется в зависимости от запросов инвесторов. В прошлом году в навигатор пополнился 53 преференциями».

Для упрощения работы бизнеса Инвестиционный портал Москвы всего предлагает около 30 онлайн-сервисов. В списке - подача заявки на льготы, отправка концессионной инициативы на рассмотрение, запись на осмотр выставленных на аукцион городских объектов, обращение в столичное правительство с вопросом или проблемой по инвестированию. Всего пользователи обратились к цифровым сервисам ресурса более 600 тысяч раз, из них 160 тысяч – в 2022 году.