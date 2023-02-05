Диетолог Иванникова посоветовала повысить калорийность рациона в холодное время года Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В зимний период организму человека требуется больше питательных веществ, витаминов и калорий, потому что энергия тратится еще и на обогрев тела. О необходимости увеличить калорийность рациона рассказала «Аргументам и Фактам» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Екатерина Иванникова.

Увеличение калорийности рациона можно сделать за счет добавления большего количества жиров. Для этого лучше всего подойдет немного сливочного масла в сочетании с парой ложек икры различных сортов рыб.

Также специалист отметила, что жиры также содержатся в растительном масле, однако стоит отдать предпочтение нерафинированным маслам. Их можно добавлять в салаты и каши.

Екатерина Иванникова советует питаться зимой 4-5 раз в день, но небольшими порциями, а также не забывать пить достаточное количество жидкости.

Еще одним советом по рациону стало употребление «ярких» продуктов. Еда ярких цветов возбуждает аппетит и улучшает эмоциональный фон.

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