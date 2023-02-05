Врач-дерматолог Мошкова назвала лаки одной из причин расслоения ногтей

Врач-дерматолог Мошкова предупредила об опасности лаков для ногтей и средств для их снятия Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова рассказала «Москве 24» о причинах, по котором могут расслаиваться ногти.

Специалист поведала, что ломкость и склонность к расслоению ногтей бывает врожденной, но чаще это приобретенная проблема, которую вызывают внешние факторы. Так, одной из причин могут быть декоративные лаки и средства для их снятия. Они содержат агрессивные вещества, которые разрушают ноготь.

Аналогичное действие имеет и бытовая химия. Минимизировать ее воздействие легко — нужно всего лишь пользоваться перчатками во время уборки и мыться посуды.

Еще одной причиной плохого состояния может быть неправильная обработка маникюрными инструментами. Хорошие мастера знают, что подпиливать ноготь нужно в одном направлении, например, от боков к центру.

Елена Мошкова посоветовала при расслаивании ногтей пройти медицинское обследование, так как это может быть симптомом таких заболеваний, как гипотиреоз, железодефицитная анемия, цирроз печени, ревматоидный артрит и псориаз.

Кроме того, изменения толщины и цвета ногтей могут быть признаками грибкового поражения. Для уточнения диагноза нужно пройти микроскопическое исследование на мицелий гриба. Если опасения подтверждаются, врач назначает антимикотики.

Последней причиной расслаивания ногтя может быть дефицит таких микроэлементов, как магний, кальций, цинк, фосфор и селен. Исправить это можно, улучшив рацион. Ускоряют восстановление лечебные ванночки для рук с морской солью или парафином, использование увлажняющего крема и массаж фаланг пальцев.

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