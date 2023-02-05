Два человека погибли при пожаре в доме на Нагатинской набережной в Москве

Два человека погибли при пожаре на Нагатинской набережной в Москве Фото: Борис КОКУРИН

На юге Москвы ночью 5 февраля разгорелся пожар в многоэтажном доме на Нагатинской улице. После ликвидации возгорания в квартире нашли тело знакомого хозяина квартиры, а рядом с домом нашли и труп самого хозяина с травмами, характерными для человека, упавшего с большой высоты. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели двух человек в результате пожара.

По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки. Чтобы точно установить причину, проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

О возгорании на трех лоджиях в Троицке ранее сообщал KP.RU. Благодаря профессионализму и правильным решениям пожарных, удалось ликвидировать огонь в короткие сроки и избежать пострадавших.