В Москве из-за дефицита классических квартир выросла их стоимость Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве сформировался дефицит классических квартир, пишут «Известия» со ссылкой на результаты аналитических исследований. Это привело к росту цен на такое жилье.

Рынок недвижимости в Москве на 55,3% состоит из предложений евроформата и всего на 20,5% — «классики». Такое распределение поспособствовало тому, что в январе 2023 года именно квартиры с классическими планировками показали наибольший рост по стоимости.

Так, средняя цена 1 кв. м четырехкомнатных квартир по сравнению с декабрем 2022 года увеличилась на 5,8%, до 219,3 тыс. рублей. Стоимость метра в однокомнатных квартирах выросла на 4,3% и составила 298,9 тыс. рублей (+6,8% за год). Трехкомнатные квартиры также показали рост — на 3,7%, до 243,9 тыс. рублей.

Стоимость же квартир евроформата практически не изменилась, отмечают эксперты.

Ранее KP.RU писал, что нейросеть определила, где выгоднее всего покупать жилье на материнский капитал.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Доля отказов по ипотеке в России достигла рекордных 46% (подробнее)