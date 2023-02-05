Один человек погиб при пожаре в квартире на улице 13-я Парковая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве при пожаре в квартире на втором этаже многоэтажного дома на улице 13-я Парковая погиб один человек. Еще 8 человек удалось спасти с помощью маршевой лестницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве.

Один человек после спасения был передан врачам для прохождения обследования его состояния здоровья.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 14:04. На место незамедлительно выехали пожарные. О ликвидации пожара сообщили спустя 28 минут, после первого сообщения.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее KP.RU писал о гибели двух человек при пожаре на Нагатинской улице. Один из них был найден в ходе ликвидации пожара в квартире, а тело другого нашли возле дома с травмами, характерными для человека, прыгнувшего с большой высоты.