Загруженность станции «Комсомольская» сократится на 50 тысяч человек после запуска новой трамвайной линии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новую трамвайную линию длиной 1,6 километра запустят на проспекте Академика Сахарова в Москве. Она пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Пересадки между разными видами транспорта станут комфортнее, линия будет отделена от автомобильного движения — на ней будут установлены шесть остановок с безопасными пешеходными переходами. Благодаря новой трамвайной линии также снизится ежедневная загруженность станции «Комсомольская». Пассажиропоток здесь уменьшится на 50 тыс. человек».

Линия соединит восток Москвы с югом и центром. У жителей появится альтернатива метро. В Дептрансе добавили, что специалисты благоустроят Комсомольскую и Тургеневскую площади, проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой.

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