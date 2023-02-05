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НовостиОбщество5 февраля 2023 13:40

Загруженность станции «Комсомольская» сократится на 50 тысяч человек после запуска новой трамвайной линии

Новая линия трамвая длиной 1,6 километра появится на проспекте Академика Сахарова
Мила ГЕНЬ
Загруженность станции «Комсомольская» сократится на 50 тысяч человек после запуска новой трамвайной линии

Загруженность станции «Комсомольская» сократится на 50 тысяч человек после запуска новой трамвайной линии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новую трамвайную линию длиной 1,6 километра запустят на проспекте Академика Сахарова в Москве. Она пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Пересадки между разными видами транспорта станут комфортнее, линия будет отделена от автомобильного движения — на ней будут установлены шесть остановок с безопасными пешеходными переходами. Благодаря новой трамвайной линии также снизится ежедневная загруженность станции «Комсомольская». Пассажиропоток здесь уменьшится на 50 тыс. человек».

Линия соединит восток Москвы с югом и центром. У жителей появится альтернатива метро. В Дептрансе добавили, что специалисты благоустроят Комсомольскую и Тургеневскую площади, проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин и Андрей Воробьев открыли станцию «Лесной городок» на МЦД-4.