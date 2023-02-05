Участок Кавказского бульвара в Москве перекроют с 10 февраля для строительных работ Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Участок Кавказского бульвара перекроют с 10 февраля для строительных работ, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Также на участке улицы Кантемировская будут недоступны две полосы, а на участке улицы Кошкина — четыре.

Движение будет полностью закрыто на участке Кавказского бульвара от улицы Кантемировская до дома 1/1 по улице Медиков.

На улице Кантемировской от дома 17 корпус 1 до дома 3 корпус 3 две полосы будут перекрыты, организуют перепуск движения на временную дорогу.

На улице Кошкина от пересечения с улицей Москворечье до Кантемировской для движения закроют четыре полосы. Будет сохранено по одной полосе в каждом направлении. На участке также временно запретят парковку.

Еще по одной полосе каждого направления перекроют на Кавказском бульваре от улицы Медиков до Кантемировской. Перекрытия будут действовать до 30 августа.

Ранее KP.RU сообщал, что на улице Верхние Поля будут закрыты для проезда две полосы с 3 февраля до 30 сентября для проведения реконструкции улицы.