Синоптик Позднякова: Потепление ожидают к концу следующей недели в Москве

Потепление ожидают к концу следующей недели в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потепление придет в Московский регион к концу следующей недели, рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова РИАМО. Уже к середине недели температура начнет превышать климатическую норму.

В понедельник, 6 февраля, в течение дня ожидают небольшой снег. Ночью температура в Москве составит от 6 до 8 градусов ниже нуля, днем — от минус 3 до минус 5 градусов. Такая температура близка к климатической норме.

В ночь на среду в Москве ожидается от 9 до 11 градусов ниже нуля. Это самые низкие показатели, которые покажут термометры на этой неделе.

Уже днем, 8 февраля, западный ветер избавит столицу от морозов. Он принесет с собой более теплый воздух. Прогнозируют от одного до трех градусов ниже нуля.

В пятницу, 9 февраля, в Москве будет от 2 до 7 градусов ниже нуля ночью, а днем термометры покажут значения выше нуля, рассказала синоптик.

Ранее KP.RU писал, что до вечера 7 февраля в Москве действует желтый уровень погодной опасности.