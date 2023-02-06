Два человека заживо сгорели при пожаре в квартире на востоке Москвы

Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители Фото: прокуратура Москвы

В Москве два человека погибли в результате пожара в двухкомнатной квартире, расположенной в жилом доме на 11 этаже на ул. Вешняковская. Их личности устанавливаются, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Возгорание произошло ночью 6 февраля, огонь серьезно повредил помещения. Площадь пожара и его причины пока не раскрываются. Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 5 февраля, один человек погиб при пожаре в квартире на улице 13-я Парковая в столице. Еще восемь человек сотрудникам МЧС удалось спасти с помощью маршевой лестницы. Пожар произошел в два часа дня, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь ликвидировали меньше чем за 30 минут. Одного из жителей госпитализировали в больницу.