Облачная погода, гололедица и до -5 градусов ожидаются в Москве 6 февраля 2023 года

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в понедельник, 6 февраля, прогнозируется облачная погода, по области местами возможен небольшой снег. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до пяти-трех градусов ниже нуля, сообщили на сайте гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. Влажность – 84%. В городе будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. К вечеру порывы утихнут до 2-7 метров в секунду.

В ночь на вторник характер погоды практически не изменится, но в столице станет прохладнее: небо затянут облака, атмосферные осадки не ожидаются, воздух остынет до -11…-9 градусов. Днем 7 февраля столбики термометров покажут около 5-трех градусов морозы.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве к концу недели. В пятницу дневная температура будет выше нуля.