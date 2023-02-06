Следователи организовали проверку после гибели двух человек при пожаре на востоке Москвы

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек в квартире жилого дома на ул. Вешняковской во время пожара, сообщили в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

Возгорание произошло ночью 6 февраля 2023 года. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб города. После тушения огня обнаружили тела двух человек с признаками отравления угарным газом.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. По предварительным данным, накануне погибшие распивали в помещении алкоголь. Правоохранители устанавливают и опрашивают очевидцев.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что два человека заживо сгорели при пожаре в квартире на востоке Москвы. Их личности устанавливаются. Огонь серьезно повредил квартиру, стены в помещении обуглены. Ход процессуальной проверки контролирует Перовская межрайонная прокуратура.