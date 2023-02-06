Мэр Собянин рассказал об открытых с 2011 года 69 станциях метро в Москве

Мэр Собянин рассказал об открытых с 2011 года 69 станциях метро Фото: Иван МАКЕЕВ

С 2011 года в Москве в полтора раза увеличилась сеть метрополитена, учитывая МЦК. За это время было открыто 69 новых станций, об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице появились три новые линии: Солнцевская, Большая кольцевая и Некрасовская. Еще на уже существующих семи ветках московского метрополитена появились дополнительные станции. Их открыли на Люблинско-Дмитровской, Калининской, Арбатско-Покровской, Замоскворецкой, Бутовской, Сокольнической и Таганско-Краснопресненской.

Более полутора миллионов человек пользуются новыми станциями московской подземки в будни. Ежедневные маршруты многих пассажиров метро сократились до 60 минут в сутки. Открытие новых станций также положительно повлияло на развитие малого и среднего бизнеса.

Все новые станции делают с большим запасом провозной способности, поэтому они будут еще очень долго оставаться комфортными.

В 2023 году в московском метрополитене появится около 300 новейших вагонов «Москва-2020». В них обновят интерьеры, создадут комфортные условия для маломобильных граждан, а также появятся более современные зарядные устройства.

Ранее KP.RU писал, что загруженность станции «Комсомольская» сократиться на 50 тысяч пассажиров, после открытия новой трамвайной линии. Она появится на проспекте Академика Сахарова.