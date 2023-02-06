Синоптик Вильфанд назвал январь 2023 года самым мрачным месяцем за всю историю метеонаблюдений

Синоптик Вильфанд назвал январь 2023 года самым мрачным месяцем за всю историю Фото: Петр МОЛОТОВ

За январь в Москве было целых 25 дней, когда люди совсем не видели солнца. Этот месяц можно назвать самым мрачным за всю метеоисторию, об этом рассказывает ТАСС со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он рассказал, что январь 2023 года оказался на последнем месте по количеству ультрафиолетовой энергии. Эти данные ему предоставила обсерватория МГУ.

Подобные метеорологические наблюдения начали вести в Москве еще с 1968 года.

Специалист отметил, что ультрафиолетовая энергия очень важна в зимнее время года. А вот в летний период бывают периоды его опасного уровня.

Ранее KP.RU писал, что 6 февраля в Москве ожидается облачная погода и температура до пяти градусов ниже нуля. А в темное время суток, столбик термометров может остановиться на отметке в -11 градусов.