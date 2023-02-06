Синоптик Татьяна Позднякова сообщила о потеплении в Москве к концу недели до -1 градуса

К выходным в Москве прогнозируется потепление до -1 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине наступившей недели, москвичей ожидает небольшое потепление до -1 градуса. О таком прогнозе на эту неделю рассказали РИА Новости со слов специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой.

Уже с 9 февраля в столице дневная температура воздуха будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля, а в темное время суток от пяти до шести градусов мороза. Усиления ветра на этой неделе не ожидается.

Всю неделю в Москве будет повышенное атмосферное давление, пик которого придется на 7-8 февраля. При этом существенных осадков ожидать не стоит.

Небольшой снег может пойти только уже в выходные, когда значения атмосферного давления пойдут на спад.

Ранее KP.RU писал, что январь 2023 года стал самым мрачным месяцем за всю метеоисторию в Москве. За весь месяц лишь шесть дней москвичи могли наблюдать в столичном небе солнце.