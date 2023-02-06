Вильфанд спрогнозировал повышение атмосферного давления в Москве в середине недели

В среду атмосферное давление будет на 20-30 мм выше нормы климата Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на этой неделе прогнозируется повышение атмосферного давления, показатели барометров достигнут пика в среду, 8 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В течение этой недели давление в Москве будет заметно выше нормы. В среду оно будет наиболее высоким, примерно на 20-23 мм выше нормы, это много», - уточнил синоптик.

По словам метеоролог, в ближайшие дни в столице похолодает, погода станет «по-настоящему зимней». Так, в среду ночью подморозит до минус 12-14 градусов, по области столбики термометров покажут до 16 градусов ниже нуля. Днем температура будет немного мягче: около минус трех-пяти градусов в столице и до минус восьми градусов в Подмосковье.

В четверг, 9 февраля, в московском регионе немного потеплеет. К выходным температура воздуха повысится до -1…-6 градусов днем и -3…-8 градусов ночью. Вильфанд добавил, что в эти дни атмосферные осадки не ожидаются, погода будет солнечной.

Ранее KP.RU писал, что январь 2023 года самым мрачным месяцем за всю историю метеонаблюдений в Москве. Лишь шесть дней жители столицы видели в небе солнце.