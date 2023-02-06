Парковка со шлагбаумом на улице Борисовские Пруды в Москве станет перехватывающей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парковка № 9048, находящаяся в Москве, возле дома № 14, корпус 4, на улице Борисовские Пруды, снова станет доступной для всех водителей. Её закрывали для переобустройства, и откроют 7 февраля. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, после открытия парковка станет перехватывающей, и жители столицы смогут оставлять здесь свои автомобили, чтобы пересесть на общественный транспорт. Также на парковке обновили всё оборудование, уложили новые тротуары и бордюры, установили новое освещение. Здесь предусмотрено 211 обычных парковочных мест, и 43 места для инвалидов.

Тарифы на парковке № 9048 следующие: с 06:00 до 22:00 стоимость машиноместа составляет 50 рублей в час, а в тот же промежуток, но ночью, с 22:00 до 06:00, те же 50 рублей в час, но только в первые два часа.

При этом если вы оставляете автомобиль здесь с 05:30 до 02:00, и совершаете не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, то парковка будет бесплатная.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве после реконструкции открылась другая парковка, на улице Хамовнический Вал.