Женщина в Москве украла 2,3 миллиона рублей у пенсионерки с психическим расстройством Фото: Анастасия ОСИПОВА

57-летняя женщина в Москве украла у пенсионерки с психическим расстройством 2,3 миллиона рублей. Она втерлась к ней в доверие, убедив женщину, что она — ее близкая родственница. Об этом рассказали в пресс-службе московской прокуратуры.

Следователи установили, что в 2021 году 57-летняя женщина познакомилась с 89-летней пенсионеркой, затем убедив в родственных связях с ней, добилась оформления на нее доверенности на пользование банковскими счетами.

С ноября 2021 по январь 2022 года она похитила с ее счетов средств на сумму 2,3 миллиона рублей, которые частично успела потратить. При обыске по месту проживания мошенницы, правоохранители нашли у нее более двух миллионов рублей.

Теперь уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере передано в суд.

Ранее KP.RU рассказывал про мошенника, который обманул шесть человек на общую сумму в 24 миллиона рублей. Он предлагал помощь в покупке и продаже автомобилей, но свои обязательства не выполнил.