Жители Москвы могут насладиться роскошными видами города со смотровой площадки на Казанском вокзале Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Смотровая площадка стала доступна на Казанском вокзале для жителей Москвы и туристов. Отсюда открывается отличный вид на город, можно полюбоваться Останкинской телебашней, площадью трёх вокзалов, сталинскими высотками и многим другим. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе МЖД.

Поднявшись на смотровую площадку, помимо роскошных видов столицы, посетители увидят фигуру дракона Зиланта, исторически изображённую на гербе и флаге Казани. Позолоченный флюгер украсил вокзал совсем недавно.

Помимо смотровой площадки, на Казанском вокзале Москвы также появилась возможность ознакомиться с аудиоэкскурсией по истории одного из красивейших и старейших вокзальных комплексов России. Благодаря аудиогиду интересующиеся узнают, например, каким образом главный архитектор Алексей Щусев связан с мавзолеем, и какие известные художники работали над росписью вокзала.

Аудиоэкскурсия продлится около 20 минут, и доступна по семейному, индивидуальному и детскому тарифам. Также всем участникам предложат бесплатный напиток-угощение.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Казанский вокзал в Москве снова украсил золотой дракон Зилант, которого вернули 31 декабря 2022 года.