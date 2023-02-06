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НовостиОбщество6 февраля 2023 15:00

Жители Москвы могут насладиться роскошными видами города со смотровой площадки на Казанском вокзале

Отсюда видно Останкинскую телебашню и площадь трёх вокзалов
Сергей КУДРИН
Жители Москвы могут насладиться роскошными видами города со смотровой площадки на Казанском вокзале

Жители Москвы могут насладиться роскошными видами города со смотровой площадки на Казанском вокзале

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Смотровая площадка стала доступна на Казанском вокзале для жителей Москвы и туристов. Отсюда открывается отличный вид на город, можно полюбоваться Останкинской телебашней, площадью трёх вокзалов, сталинскими высотками и многим другим. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе МЖД.

Поднявшись на смотровую площадку, помимо роскошных видов столицы, посетители увидят фигуру дракона Зиланта, исторически изображённую на гербе и флаге Казани. Позолоченный флюгер украсил вокзал совсем недавно.

Помимо смотровой площадки, на Казанском вокзале Москвы также появилась возможность ознакомиться с аудиоэкскурсией по истории одного из красивейших и старейших вокзальных комплексов России. Благодаря аудиогиду интересующиеся узнают, например, каким образом главный архитектор Алексей Щусев связан с мавзолеем, и какие известные художники работали над росписью вокзала.

Аудиоэкскурсия продлится около 20 минут, и доступна по семейному, индивидуальному и детскому тарифам. Также всем участникам предложат бесплатный напиток-угощение.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Казанский вокзал в Москве снова украсил золотой дракон Зилант, которого вернули 31 декабря 2022 года.