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НовостиОбщество6 февраля 2023 16:46

Жителя Москвы задержали при попытке украсть тело Ленина из мавзолея на Красной площади

Причины такого намерения остаются неизвестными
Сергей КУДРИН
Жителя Москвы задержали при попытке выкрасть тело Ленина из мавзолея на Красной площади

Жителя Москвы задержали при попытке выкрасть тело Ленина из мавзолея на Красной площади

Фото: "КП" Архив

В центре Москвы произошёл странный случай - местный житель пришёл к мавзолею на Красной площади, и попытался попасть внутрь, когда был задержан охраной. Он признался, что намеревался украсть тело Ленина. Об этом сообщает МК, со ссылкой на источник.

42-летний москвич подошёл к двери в мавзолей и попытался её открыть, однако его действия пресекли стражи порядка. Правоохранители попытались выяснить, зачем мужчине понадобилось в мавзолей. Задержанный вел себя очень странно, что-то невнятно бормотал, но потом признался, что хотел выкрасть тело Ленина.

Неудавшегося вора тела вождя передали полиции, и в отделе он подтвердил свои намерения. Однако как-либо внятно объяснить свои мотивы он не сумел, и учитывая общее неадекватное состояние мужчины, правоохранители вызвали скорую психиатрическую помощь.

Сообщается, что задержанный живёт в Москве, работает сборщиком мебели, но после развода с женой начал пить, несмотря на то что постоянно виделся с детьми и пытался помогать им по возможности. Всё свободное время он проводил в сомнительных компаниях случайных знакомых.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве неадекватный пассажир такси пытался заставить водителя обуть на него кеды.