Жителя Москвы задержали при попытке украсть тело Ленина из мавзолея на Красной площади

Жителя Москвы задержали при попытке выкрасть тело Ленина из мавзолея на Красной площади Фото: "КП" Архив

В центре Москвы произошёл странный случай - местный житель пришёл к мавзолею на Красной площади, и попытался попасть внутрь, когда был задержан охраной. Он признался, что намеревался украсть тело Ленина. Об этом сообщает МК, со ссылкой на источник.

42-летний москвич подошёл к двери в мавзолей и попытался её открыть, однако его действия пресекли стражи порядка. Правоохранители попытались выяснить, зачем мужчине понадобилось в мавзолей. Задержанный вел себя очень странно, что-то невнятно бормотал, но потом признался, что хотел выкрасть тело Ленина.

Неудавшегося вора тела вождя передали полиции, и в отделе он подтвердил свои намерения. Однако как-либо внятно объяснить свои мотивы он не сумел, и учитывая общее неадекватное состояние мужчины, правоохранители вызвали скорую психиатрическую помощь.

Сообщается, что задержанный живёт в Москве, работает сборщиком мебели, но после развода с женой начал пить, несмотря на то что постоянно виделся с детьми и пытался помогать им по возможности. Всё свободное время он проводил в сомнительных компаниях случайных знакомых.

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