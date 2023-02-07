Облачная погода без осадков и до -5 градусов ожидается в Москве 7 февраля 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха будет от трех до пяти градусов ниже нуля. Осадков в столице ожидать не стоит. Такой прогноз опубликован на портале Гидрометцентра России.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду.

В ночное же время суток мороз может напомнить москвичам о том, что на календаре зима и столбики термометров опустятся до -14 градусов. На дорогах и тротуарах столицы сохранится гололедица.

Атмосферное давление в течение дня будет в значениях 766-768 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Вильфанд прогнозировал повышение атмосферного давления в середине недели. Оно может быть на 20-23 миллиметра ртутного столба. Небольшое потепление до -1 градуса будет уже к выходным.