Более 2000 временных пунктов вакцинации животных будут разворачивать в Москве в 2023 году Фото: Сергей Савостьянов

В 2023 году в Москве будет работать почти две тысячи временных пунктов вакцинации животных. В теплое время года их организуют рядом с площадками для выгула. Предварительная запись на прием к ветеринару не нужна, отметили на официальном сайте мэра столицы.

Во временных прививочных пунктах можно получить вакцину от бешенства. Борьба с этим опасным заболеванием в столице приносит свои результаты — за весь 2022 год зарегистрирован всего один случай заражения животного.

Отмечается, что прививка — единственный способ не допустить распространения бешенства.

Найти ближайший прививочный пункт можно на сайте mos.ru с помощью интерактивной карты в разделе «Вакцинация от бешенства». Для этого нужно выбрать месяц и округ, после чего в выпадающем списке или на карте отыскать подходящий. Предварительная запись не требуется, но лучше перед посещением уточнить, действительно ли выбранный пункт работает — расписание может меняться.

Также вакцинировать питомца против бешенства можно в любой из государственных ветеринарных клиник города или на дому. Сама вакцинация бесплатна, но за выезд специалиста придется заплатить.

За 10–14 дней до планируемой процедуры животному нужно дать средство против глистов. Ревакцинацию необходимо проводить раз в год.

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