Аферист похитил у 95-летней москвички 1,3 миллиона рублей Фото: ГУ МВД по Москве

23-летний аферист похитил у 95-летней жительницы Москвы 1,3 миллиона рублей. Он действовал по уже давно известной схемы, при которой людям сообщают, что их родственник попал в беду и требуется крупная сумма денег, чтобы «замять» уголовное дело. О таком происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Всю аферу он провел самостоятельно, выступив и в роли лжесотрудника правоохранительных органов, и в роли курьера.

23-летний уроженец Воронежской области уже был ранее судим. Он позвонил пожилой москвичке на домашний телефон и представился сотрудником полиции. Далее он рассказал историю о том, что ее внучка стала виновницей ДТП с пострадавшими и для невозбуждения уголовного дела с компенсацией для пострадавших, требуется крупная денежная сумма.

Сначала он говорил, что на решение проблемы хватит и 300 тысяч, но позже он снова позвонил ей и сообщил, что нужны еще деньги, иначе решить проблему ее внучки не получится.

Для того чтобы забрать вторую часть денег, он заказал экспресс-доставку и ничего не подозревающий таксист передал ему еще более миллиона рублей.

Мошенника уже задержали сотрудники правопорядка и заключили его под стражу. У следователей есть информация, что подозреваемый может быть причастным к похожему эпизоду мошенничества, в котором он обманул на 300 тысяч 89-летнего мужчину в Останкинском районе Москвы.

Расследование по данному эпизоду продолжаются.

Напомним, что ранее KP.RU писал о том, как женщина в Москве украла 2,3 миллиона рублей у пенсионерки с психическим расстройством. Аферистка убедила оформить на нее доверенность для пользования банковскими счетами.