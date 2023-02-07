За сутки в Москве выявили 1523 новых случая заражения COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1523 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1815 инфицированных COVID-19. Об этом сообщается на федеральном портале стопкоронавирус.рф в понедельник, 7 февраля.

Госпитализация понадобилась 156 горожанам. За прошедшие сутки выписаны из-под меднаблюдения 3173 пациента. Вирус унес жизни 10 человек.

Всего с начала пандемии в Москве ковидом заболели 3 363 680 жителей, 3 164 183 человек вылечились, 47969 с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались.

Москва остается в красной зоне заболеваемости. На 7 февраля столица соответствует только одному критерию региона свободного от COVID-19 из пяти. Также Москвы лидирует по стране по количеству заболевших, госпитализированных и выздоровевших пациентов.

Ранее KP.RU напоминал, что вакцинация снижает риски заболеть и получить осложнения на фоне коронавируса.