Москва вошла в тройку самых популярных городов России у китайских туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва вошла в список самых популярных городов России у китайских туристов, сообщает Комитет по туризму столицы. Также в списке оказались Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, туристы из Китая любят Дальний Восток.

Гостям из Азии особенно интересны места, связанные с ранним советским периодом, Екатериной II и архитектурные памятники.

Более взрослые путешественники чаще выбирают групповые туры. Им особенно интересны места, связанные с СССР. Молодое поколение предпочитает отдыхать самостоятельно. И все туристы из Китая любят шоппинг в России.

Отмечается, что российские дипмиссии в Китае в настоящее оформляют все типы виз, среди которых и туристические. Планируется, что до конца 2023 года будут выданы 60 тыс. виз, половина из которых — для путешествий.

Ранее KP.RU писал, что загруженность пятизвездочных отелей в Москве снизилась. Эксперты выразили надежду, что ситуация поправится с возвращением в Россию туристов из Китая.