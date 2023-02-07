Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин встретились для подведения итогов прошедшего года

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В Москве началась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвящённая подведению итогов 2022 года. Об этом пишет издание РИА Новости.

Отмечается, что Путин высказался о важности подобных встреч. По словам президента, хоть он и знаком с ситуацией в Москве, и хорошо ознакомлен с последними трендами города, подвести итоги работы всё же будет полезно. Также глава государства отметил, что с Сергеем Собяниным он находится в постоянном контакте.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин и Собянин встречались в конце января, 25 числа, когда в столице России состоялось открытие научно-технологической долины МГУ, своеобразного ответа западной «силиконовой долине». Тогда глава государства отметил большой вклад Собянина в создание научного кластера, а также инфраструктуры для его обслуживания и функционирования.