Мэр Москвы Сергей Собянин предложил Владимиру Путину принять участие в открытии БКЛ Фото: REUTERS

В ближайшие дни в Москве планируется запуск Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Мэр Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле пригласил главу государства принять участие в открытии БКЛ. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Также в ходе встречи градоначальник рассказал о том, что при непосредственной поддержке государства удалось реализовать множество проектов, которые связаны с наземным и подземным метро, а также с развитием дорог в столице.

Он напомнил, что президент уже открывал БКЛ больше года назад, когда она была готова на две трети, а теперь все работы полностью завершены, поэтому присутствие главы государства стало бы продолжением истории.

Сергей Собянин добавил, что Большая кольцевая линия — крупнейшая магистраль в мире, среди кольцевых линий метро.

Ранее KP.RU писал о встрече Сергея Собянина с Владимиром Путиным для подведения итогов прошедшего года. Президент отметил важность подведения итогов за определенные промежутки времени.