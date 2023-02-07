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НовостиОбщество7 февраля 2023 12:05

Пожар в центре Москвы на Бутырском валу ликвидировали

Площадь возгорания составила 8 квадратных метров
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Роман ПОЛОСИКОВ
Пожар в центре Москвы на Бутырском валу ликвидировали

Пожар в центре Москвы на Бутырском валу ликвидировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар на Бутырском валу в центре Москвы успешно ликвидировали. Общая площадь загоревшейся бытовки составила 8 квадратных метров. Об этом KP.RU сообщили в экстренных службах.

На место пожара для его ликвидации направили восемь единиц техники и 30 человек личного состава пожарной бригады. Уже на месте возгорания стало понятно, что для ликвидации потребуется меньше людей и техники.

В Дептрансе тоже сообщили о полном восстановлении движения на данном участке, после проведенных пожарными работ.

Теперь будут вестись работы по установлению причин возгорания и предотвращению повторного возникновения пожара.

Напомним, что ранее KP.RU сообщал о пожаре в центре Москвы. Очевидцы делились в соцсетях кадрами, на которых виден столб дыма в районе стройки около железнодорожных путей на Бутырском валу.