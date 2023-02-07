За растление двух девочек в Москве 31-летний мужчина получил 16 лет колонии строгого режима

За растление двух девочек в Москве 31-летний мужчина получил 16 лет колонии строго режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский суд признал виновным 31-летнего мужчину в насилии над двумя девочками 9 и 10 лет. Теперь он проведет 16 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщила в пресс-служба прокуратуры Москвы.

Преступление он совершил еще 2 августа 2022 года на детской площадке в Чертаново Северном. Мужчина подошел к двум девочкам 9 и 10 лет, воспользовавшись их неспособностью оказать сопротивление, он совершил насильственные действия сексуального характера.

Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также ему нельзя будет заниматься деятельностью или работой, связанной с детьми.

Ранее KP.RU писал о работнике ледовой арены одного из торговых центров, который приставал к несовершеннолетним девочка. Одна из них рассказала об этом взрослым, которые обратились в полицию. Теперь следователи устанавливают подобные эпизоды в отношении других детей.