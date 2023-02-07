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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:34

Собянин и Путин обсудили итоги работы систем видеонаблюдения в Москве за 2022 год

Система «Сфера» смогла выявить более 6 тыс. находящихся в розыске граждан
Сергей КУДРИН
Собянин и Путин обсудили итоги работы систем видеонаблюдения в Москве за 2022 год

Собянин и Путин обсудили итоги работы систем видеонаблюдения в Москве за 2022 год

Фото: Shutterstock

Сегодня, 7 февраля, во время встречи мэра Москвы Сергея Собянина с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле, руководители обсудили итоги работы систем видеонаблюдения в столице страны за прошедший год. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта города.

Прежде всего речь шла о городской системе «Сфера», которая выполняет широкий спектр задач. Прежде всего «Сфера» нужна для поимки преступников и помощи в поиске потерявшихся на улицах мегаполиса людей.

Так, с момента запуска проекта, система видеонаблюдения помогла поймать более 7 тыс. человек, находящихся в розыске. Камеры запечатлели их во время передвижения по городу, при использовании общественного транспорта и просто при ходьбе по улицам. Как отметил Собянин, все найденные люди - уголовники, которые умудрялись скрываться от правосудия до того, как были обнаружены новыми системами безопасности.

Также «Сфера» помогла найти 910 человек, которые потерялись на городских улицах. Среди них 189 - дети, остальные чаще всего являются пенсионерами, ушедшими из дома или просто заблудившимися.

Ранее KP.RU сообщал о том, что во время встречи с Владимиром Путиным, мэр Москвы рассказал о том, что город смог удвоить привлекаемые инвестиции.