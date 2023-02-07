Сергей Собянин: На создание платформы электромобиля на заводе «Москвич» уйдет два года Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На создание платформы электромобиля на заводе «Москвич» уйдет два года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. На бывшем заводе Renault, переименованном в МЗА «Москвич», будут производить собственные авто с большинством отечественных комплектующих.

В мае 2022 года французский автоконцерн Renault ушел из России, передав предприятие правительству Москвы. Название завода изменили на МЗА «Москвич» и с осени 2022 года на нем наладили выпуск кроссовера «Москвич 3» и электромобиля «Москвич 3е».

Первые автомобили поступили в розничную продажу в Москве еще в декабре 2022 года, писал KP.RU. А в январе одна из дилерских сетей получила первую партию электромобилей. Цена на кроссовер с двигателем внутренного сгорания — 1,97 млн, с электрическим — 3,5 млн рублей.

В 2023 году планируют выпустить 10 тыс. электромобилей «Москвич 3е». Их продажи стартуют в ближайшее время.