Житель Свердловской области украл в Москве рюкзак с деньгами ради покупки билета домой

Фото: скриншот из видео МВД Медиа

В Москве был задержан уже неоднократно судимый, 35-летний житель Свердловской области, который обокрал управляющего привокзальным кафе ради того, чтобы купить билет на родину. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД России.

Сообщается, что ныне задержанный мужчина работал на стройке в столице, и в какой-то момент решил вернуться домой, по личным делам. Он купил билет, но опоздал на свой рейс, а денег на то, чтобы оплатить другой билет, у него уже не было. Тогда он решил достать средства иными, нелегальными методами.

Мужчина увидел рюкзак, принадлежавший управляющему привокзальным кафе, и похитил его вместе со всем содержимым. Внутри нашлось достаточно денег, чтобы мужчина смог купить билет домой и улететь в Свердловскую область. Однако спустя некоторое время он вернулся в столицу, ведь он тут работал, и сразу был задержан правоохранителями.

Выяснилось, что содержимое рюкзака вор распродал на родине, в Свердловской области. Теперь мужчина заключён под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве мужчина шёл по помещениям одного из театров на Арбате, увидел открытую гримёрку, проник внутрь и украл принадлежавшие актрисам смартфоны.