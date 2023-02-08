Риелтор Коноплев рассказал, как выбирать квартиру перед покупкой

Риелтор перечислил основные правила выбора квартиры Фото: Shutterstock

Частный риелтор Евгений Коноплев в беседе с «Мослентой» перечислил основные правила выбора квартир. Эксперт также посоветовал прибегать к некоторым хитростям и продавцам недвижимости.

Специалист посоветовал не пылесосить вентиляционные решетки перед осмотром, даже если они сильно запылились. По словам Коноплева, так будущие покупатели точно поймут, что вентиляция работает и тянет воздух.

Он также порекомендовал не перекрашивать потолки в квартире перед продажей. «Лучше дайте скидку покупателю тысяч в 20, чтобы он сам его покрасил. А если это сделаете вы, может создаться впечатление, что вас когда-то залили, и вы это просто маскируете», - пояснил риелтор.

Эксперт отметил, что в первую очередь клиентам следует осмотреть санузел: открыть люк развода канализации, проверить работу щитка и сопоставить все со схемой. После осмотра квартиры необходимо пройтись и по всему подъезду. Коноплев советует заглянуть в подвал и обратить внимание на запахи на лестничной клетке, а если в доме есть консьерж, то поговорить и с ним.

«Важно понимать, не сырой ли в доме подвал, пахнет ли здесь сигаретами, стоят ли пепельницы. Есть ли в подъезде велосипеды, приставленные прямо к перилам, или наоборот на площадках творится какой-то бардак», - подчеркнул он.

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