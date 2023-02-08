Облачная погода без осадков, гололедица и до -5 градусов ожидаются в Москве 8 февраля

Ночью в столице воздух остынет до 5...-3 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в среду, 8 февраля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На столичных дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут пять-три градуса ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В городе будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, к вечеру порывы утихнут до 4-9 метров в секунду.

В ночь на четверг в столице пойдет небольшой снег, небо затянут облака. Температура воздуха опустится до -5…-3 градусов. Днем 9 февраля в городе будет немного теплее – от -1 до +1 градуса. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в Москве к концу недели. По ее словам, температуры станут слабо отрицательными – до -1 градуса. Атмосферные осадки не ожидаются.