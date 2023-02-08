Квартиры на вторичном рынке в Москве подешевели в январе 2023 года

В Москве «вторичка» в последний раз дорожала в третьем квартале 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам января 2023 года динамика цен на вторичном рынке недвижимости была слабоположительной, при этом за этот период квартиры в Москве немного подешевели, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко.

По словам эксперта, в столице стоимость квадратного метра жилья во «вторичке» снизилась на 0,1%. Цены также упали в Ленинградской области (-1,2%), Архангельске (-0,5%), Махачкале (-0,5%), Оренбурге (-0,4%), Санкт-Петербурге (-0,3%).

Специалист отметил, что в Москве квартиры на вторичном рынке последний раз поднимались в цене в третьем квартале 2022 года, по итогам четвертого квартала динамика была отрицательной.

Луценко добавил, что в целом по России один квадратный метр «вторички» за январь подорожал на 0,3% - до 96 319 рублей. На вторичный рынок все чаще выходят «вчерашние» новостройки, купленные на пике цен. Однако цены на квартиры старого фонда постепенно снижаются.

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