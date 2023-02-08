«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до полудня 9 февраля 2023 года

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе Фото: Александр ДЕНИСОВ

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до полудня четверга. На столичных дорогах и улицах образовался толстый слой льда. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье предупреждение будет действовать до 12:00 9 февраля. «Прочие опасности. Период предупреждения до 12 ч. 09 февраля. Гололедица», - сказано в сообщении.

Во время гололедицы водителей просят быть осторожными на дорогах, не превышать скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Пешеходам советуют аккуратно передвигаться по ледяной поверхности, чтобы не поскользнутся.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода без осадков, гололедица и до -5 градусов ожидаются в Москве 8 февраля. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба. В ночь на среду местами в Подмосковье ударили 20-градусные морозы, холоднее всего было в Зарайске (-21,1) и в Серебряных Прудах (-21).