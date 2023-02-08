В кинотеатрах «Москино» в Москве бесплатно покажут мультфильмы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В столичных кинотеатрах «Москино» пройдут бесплатные сеансы, на которых можно будет посмотреть работы студии «Союзмультфильм». Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Бесплатные показы пройдут по утрам воскресенья в восьми кинотеатрах.

Акция будет проходить с 12 февраля по 28 мая. За это время юным зрителям покажут 17 анимационных работ студии. О проведении бесплатных сеансов с полюбившимися мультфильмами горожане оставляли просьбы в соцсетях «Москино».

На больших экранах можно будет увидеть давно знакомые и любимые многими мультфильмы, среди которых: «Гадкий утенок», «Аленький цветочек», «Кошкин дом» и многие другие анимационные работы из коллекции «Союзмультфильма».

Ранее KP.RU писал о том, где можно покататься на лыжах и коньках на севере Москвы. Все желающие могут посещать бесплатные занятия на катке, предварительно зарегистрировавшись.