Названы самые интересные места для фотосессий в Москве Фото: Андрей ЗАМАХИН

Для москвичей и гостей столицы рассказали о самых необычных местах для фотосессий. Первым в списке называется оранжерея Главного ботанического сада Москвы. О лучших локациях для съемок поведала в беседе с «Мослентой» звездный фотограф Ирина Калмыкова.

Она рассказала, что в ботаническом саду можно делать отличные кадры на зеленом фоне круглый год.

Также интересные снимки можно получить на территории ГЭС. Эффектное здание позволит фотографу поиграть с геометрией для создания стильных образов. Еще отлично подходит для фотосессий бизнес-центр «Аквамарин», который можно назвать кусочком Европы в центре Москвы.

В ботаническом саду можно сделать удачные снимки в Серебрянном бору и Японском саду, где во время цветения сакуры можно поймать невероятные кадры. Для необычной фотосессии в футуристическом стиле подойдет бизнес-центр «Суперметалл».

В Москве можно отметить еще много интересных и необычных мест, которые можно интересно подать в рамках съемки, главное - иметь хорошую задумку.

Ранее KP.RU писал о том, что Москва входит в тройку самых популярных городов России у китайских туристов. Помимо столицы, пользуются популярностью Санкт-Петербург и Сочи.