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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:57

Ко Дню влюбленных на колесе обозрения «Солнце Москвы» появятся романтические кабинки

В этот день на аттракционе появится праздничная подсветка
Роман ПОЛОСИКОВ
Ко Дню влюбленных на колесе обозрения «Солнце Москвы» появятся романтические кабинки

Ко Дню влюбленных на колесе обозрения «Солнце Москвы» появятся романтические кабинки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День всех влюбленных в Москве планируются специальные мероприятия на колесе обозрения «Солнце Москвы». Там появятся романтические кабинки. Об этом рассказали в пресс-службе компании оператора.

Специальная программа рассчитана не только на влюбленные пары, но и на тех, кто в поиске второй половинки, а также для семей с детьми.

Некоторые кабинки украсят шарами в виде сердец, которые не только создадут романтическую атмосферу, но и позволят сделать красивые снимки. А вечером колесо обозрения украсит праздничная подсветка.

На фудкорте можно будет насладиться живым исполнением романтичных музыкальных композиций.

11 и 12 февраля для гостей пройдут специальные мастер-классы, на которых всех желающих научат делать ароматические свечи, сувениры из эпоксидной смолы и авторские открытки к празднику.

Всем посетителям в День влюбленных подарят валентинки.

Ранее KP.RU рассказывал о самых необычных местах для фотосессий в Москве. Одним из лучших мест для съемок называют оранжерею Главного ботанического сада, где можно делать снимки на зеленом фоне круглый год.