Ко Дню влюбленных на колесе обозрения «Солнце Москвы» появятся романтические кабинки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День всех влюбленных в Москве планируются специальные мероприятия на колесе обозрения «Солнце Москвы». Там появятся романтические кабинки. Об этом рассказали в пресс-службе компании оператора.

Специальная программа рассчитана не только на влюбленные пары, но и на тех, кто в поиске второй половинки, а также для семей с детьми.

Некоторые кабинки украсят шарами в виде сердец, которые не только создадут романтическую атмосферу, но и позволят сделать красивые снимки. А вечером колесо обозрения украсит праздничная подсветка.

На фудкорте можно будет насладиться живым исполнением романтичных музыкальных композиций.

11 и 12 февраля для гостей пройдут специальные мастер-классы, на которых всех желающих научат делать ароматические свечи, сувениры из эпоксидной смолы и авторские открытки к празднику.

Всем посетителям в День влюбленных подарят валентинки.

Ранее KP.RU рассказывал о самых необычных местах для фотосессий в Москве. Одним из лучших мест для съемок называют оранжерею Главного ботанического сада, где можно делать снимки на зеленом фоне круглый год.