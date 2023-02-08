Домодедовские таможенники не дали пассажиру вывезти в Турцию более 190 тысяч швейцарских франков

Молодой человек с набитыми деньгами карманами попытался пройти через «зеленый» коридор. Фото: пресс-служба ФТС России

В аэропорту Домодедово таможенники задержали контрабандиста из Узбекистана, который хотел вывезли в Турцию более 190 тысяч швейцарских франков, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Молодой человек с набитыми деньгами карманами попытался пройти через «зеленый» коридор, но его остановили таможенные инспекторы. Мужчина заявил, что с собой у него есть десять тысяч франков, однако из своей куртки он достал 111 тысяч, еще 80 тысяч сотрудники таможни нашли в рюкзаке пассажира.

В общей сложности иностранец перевозил более 190 тысяч швейцарских франков, то есть 14 миллионов рублей. Даная сумма в 20 раз превышает размер разрешенного для ввоза объема валюты. В действия мужчины усматриваются признаки состава преступления, просмотренные пунктом «а», части 2 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». Нарушителю грозит штраф или ограничение свободы сроком до четырех лет.

Ранее KP.RU писал, что нательные кресты и часы на миллионы рублей нашли домодедовские таможенники у пассажирки из Дубая. Общая стоимость ювелирных изделий составила около в 13 миллионов рублей.