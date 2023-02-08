Спасатели: Оказавшуюся под завалами в Турции семью из Москвы можно спасти

Оказавшуюся под завалами в Турции семью из Москвы можно спасти Фото: до/после землетрясения «Google Карты»/Мурадим Сиях

Семью из Москвы, которая оказалась под завалами в Турции, можно спасти. О возможности вызволения семьи из четырех человек рассказывает ТАСС со ссылкой на слова представителей оперативных служб.

Число погибших в результате природной катастрофы на юго-востоке Турции уже превышает семь тысяч человек.

Напомним, что ранее KP.RU писал о том, что семья из Москвы оказалась в заточении после землетрясения в Турции. Муж, жена и двое детей поехали навестить родственников на юг Турции на границы с Сирией, а 6 февраля там произошла природная катастрофа и они оказались зажаты в квартире на первом этаже дома.

Муж сам родом из Турции и с ними там были его родители, однако их уже удалось вызволить, а добраться до остальных членов семьи пока не представляется возможным. Квартал серьезно пострадал. Спецтехника не может проехать к месту — путь преграждают завалы. На месте работают только «пешие» отряды поисковиков, но разобрать разрушенные апартаменты они физически не могут.

Этот случай вызвал большой резонанс в социальных сетях и люди просят специальные службы, помочь семье как можно скорее.