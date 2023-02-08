Девять судов Москвы эвакуированы из-за сообщений об угрозе минирования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В девять районных судов Москвы поступили сообщения об угрозе взрывов. Из всех зданий эвакуировали сотрудников и посетителей учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Решение об эвакуации из зданий столичных судов приняли для обеспечения безопасности.

Сообщения об угрозах минирования поступили в Солнцевский, Чертановский, Басманный, Перовский, Тверской, Таганский, Хорошевский, Мещанский, Измайловский и Солнцевский суды.

Сейчас по каждому из адресов работают сотрудники правоохранительных органов с кинологами, которые проводят осмотр зданий и уличных территорий на наличие взрывчатых веществ или подозрительных предметов.

Подобные сообщения начали массово поступать с 2019 года и на данный момент все они оказались ложными.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что в более девяти торговых центров поступили сообщения об угрозах взрывов. В некоторых из них пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей.