В Москве начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве стартовал сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Все неравнодушные жители и гости региона могут помочь вещами первой необходимости, которые нужно принести в посольство страны, пишет «Москва 24».

Сбор гуманитарной помощи ведется по адресу: 7-й Ростовский переулок, 12.

Желающих помочь просят приносить в первую очередь следующие вещи: палатки, термосы, зарядные устройства, теплую одежду, обогреватели и одеяла.

Напомним, два мощных землетрясения произошли на юго-востоке и в центральной части Турции в понедельник, 6 февраля. Толчки продолжаются до сих пор. Число жертв природной катастрофы уже превысило 8,5 тыс. человек. Ранены еще более 49 тыс. жителей. Многие жители остались без жилья — в пострадавших провинциях обрушились 6444 здания.

Третьи сутки под завалами находится семья с детьми из Москвы. Ирина, Аталай и дети оказались под завалами в квартире на первом этаже. Вместе с ними были родители Аталая — их удалось достать. Однако до москвичей спасатели добраться не могут, и люди могут оказаться погребенными заживо. Подробнее об этом можно прочитать на сайте KP.RU.