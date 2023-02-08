Количество выставленных на продажу квартир-студий в Москве выросло за год на 75 процентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объем предложения квартир-студий в Москве резко вырос, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования различных аналитиков в сфере недвижимости. Экспозиция таких объектов в столице за год увеличилась на 75%. При этом эксперты считают, что реализовать такое количество недвижимости будет сложно, так как спрос со стороны инвесторов снизился.

Аналитики подсчитали, что всего в столице продают 14,1 тыс. малых лотов. Доля студий на первичном рынке за год увеличилась от 15 до 25 процентов. Рост этой категории продолжается, хотя эксперты отмечают, что это ненадолго и нецелесообразно.

Традиционно квартиры-студии продавались в массовом жилье, сейчас отмечают рост количества такого типа жилья в секторе премиальной, элитной и делюкс недвижимости.

Средняя площадь студии в Москве сейчас составляет 24,5 «квадрата», а цена — 8,9 млн рублей за объект.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице отмечают дефицит жилья классического формата — рынок заполонили квартиры «евро».