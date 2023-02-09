Синоптик Тишковец спрогнозировал облачную погоду и около нуля градусов в Москве 9 февраля

В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться северо-восточной периферией антициклона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в четверг, 9 февраля, ожидается облачная погода без существенных атмосферных осадков и около нуля градусов. По области столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться северо-восточной периферией антициклона: небо затянут облака, возможен слабый гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 757 мм ртутного столба, что по-прежнему выше нормы.

Тишковец отметил, что за прошедшие сутки в столице выпало 0,3 миллиметра осадков, по области – 0,5 миллиметров, а на западе региона – до трех миллиметров.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до 9 февраля 2023 года. Предупреждение действует из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.