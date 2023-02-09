Пьяный мужчина толкнул и пнул ногой сотрудника МАДИ в Москве

Против напавшего завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти возбудили в отношении 51-летнего мужчины, напавшего на сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инспекции.

Все произошло 5 февраля 2023 года недалеко от торгового центра «Марьинский». Инспектор МАДИ выявил автомобиль, припаркованный под запрещающим знаком, и начал фиксировать нарушение. В этот момент к нему подошел пьяный прохожий: он несколько раз толкнул сотрудника и ударил его ногой.

Врачи зафиксировали ушибы, которые получил инспектор. На место происшествия оперативно вызвали сотрудников полиции. Как писал KP.RU, после потасовки агрессивный житель столицы скрылся, его разыскивали правоохранители.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчину приговорили 3,8 годам колонии за нападение на женщину-контролера «Московского паркинга». Инцидент произошел 14 сентября на Новой улице, когда сотрудница ГКУ «АМПП» фиксировала нарушение.