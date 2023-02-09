В Москве за минувшие сутки коронавирус выявили у 3535 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки коронавирус в Москве выявили еще у 3535 человек. С начала пандемии заболевание в столичном регионе диагностировали у 3 370 331 горожанина. Об этом сообщается в ежедневной статистике на интернет-портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа у 151 инфицированного ухудшилось самочувствие. Всех их доставили в больницу, где в настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Также за прошедшие сутки COVID-19 забрал жизнь у 10 человек. В последнее время летальность от ковида в Москве немного снизилась — с 18 января в день умирает не более 13 человек, тогда как раньше обычно сообщалось о 12-16 летальных исходах в сутки.

8 февраля 2812 пациентов с подтвержденным коронавирусом выздоровели и сняты с медицинского учета в Москве. С начала пандемии болезнь победили 3 169 925 человек. Еще 47991 пациент справиться с ковидом не смог.

Ранее KP.RU писал, что днем ранее в столице выявили 3116 новых случаев COVID-19, а 2930 человек выздоровели.