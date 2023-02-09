«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до вечера 10 февраля

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до вечера пятницы. На столичных улицах и дорогах образовался толстый слой льда, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Гололедица. Период предупреждения до 22 ч. 10 февраля», - написано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов деятельности. Пешеходам советуют аккуратно передвигаться по ледяной поверхности, чтобы не поскользнутся, а автомобилистов просят быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал облачную погоду и около нуля градусов в Москве 9 февраля. По области температура воздуха составит около -4...+1 градуса. Атмосферные осадки не ожидаются.