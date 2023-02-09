Диетолог Королева рассказала, сколько кусков пиццы можно съедать в день

Любой человек без метаболических проблем может съедать кусок пиццы один раз в день или через день в качестве перекуса Фото: Shutterstock

Пиццу можно употреблять каждый день, главное – не съедать больше одного куска, сообщила диетолог, врач-терапевт Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

«Любой человек без метаболических проблем вполне может себе позволить съедать кусочек пиццы один раз в день или через день в качестве перекуса», - утонила специалистка.

По словам диетолога, полезная пища должна быть приготовлена из натуральных ингредиентов. Например, для пиццы можно использовать музу из пророщенного зерна с добавлением овсяной или льняной муки, сыр с низкой жирностью, шампиньоны, свежую зелень – базилик, укроп и петрушку. Тесто для этого блюда лучше сделать тонким.

Королева добавила: пицца на пшеничной муке довольно калорийна и имеет высокий гликемический индекс. В нее не стоит добавлять соленые продукты, например, оливки, так как они вредны для людей с высоким артериальным давлением.

Также врач посоветовала не злоупотреблять пиццей, в которой используется много жирного сыра, майонеза, колбасы.

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