Гидрометцентр: метель и порывистый ветер до 15 м/с ожидаются в Московском регионе 10-11 февраля

В столичном регионе пройдет снег разной интенсивности, ожидаются метели Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Московский регион к выходным придут снег, метель и ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет выше климатической нормы, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«Антициклон, лишь символически порадовав москвичей солнышком, передает инициативу циклонам. Это означает, что по-прежнему будет преобладать облачная погода, хотя прогнозы и не исключают прояснения в отдельные дни предстоящего периода», - сказано в сообщении.

Так, в пятницу, 9 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами метель при усилении ветра до 15 м/с. Ночью в Москве воздух остынет до -5…-3 градусов, по области – до -7…-2 градусов. Днем столбики термометров покажут около 1-3 градуса ниже нуля в городе и до -5 градусов в Подмосковье.

В субботу пройдет небольшой снег, местами умеренный, также прогнозируется метель. Ночью в столице подморозит до -4…-2 градусов, в области – до -7 градусов, в дневные часы температура будет близка к нулю. На улицах и дорогах сохранится гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/c, возможны порывы до 15 м/c.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается сильный снег, гололедица и порывистый ветер до 2-7 м/с.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера 10 февраля.